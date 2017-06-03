Gençler’den mutlu son
Süper Lig’in son haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa’yı 45’te Muric’in golüyle yendi. Başkent ekibi sezonu 46 puanda kapattı. Kasımpaşa 43 puanda kaldı.
46 PUAN GURURU
G.Birliği sezonu 46 puanla bitirdi ve son 5 sezonun en yüksek değerine ulaştı. Gençlerbirliği son yıllarda 45 puan üzerine çıkmakta zorlanmıştı. Teknik direktör Ümit Özat, "Bizim için zor olan bir sezonu bitirdik" dedi.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:39
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Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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