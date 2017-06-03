 Gençler’den mutlu son – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Gençler’den mutlu son

    Gençler’den mutlu son

    Süper Lig’in son haftasında , sahasında ’yı 45’te Muric’in golüyle yendi. Başkent ekibi sezonu 46 puanda kapattı. Kasımpaşa 43 puanda kaldı.

    Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. İki takım da maç boyunca savunma güvenliğini ön planda tuttu. Mücadelenin tek golünü 45. dakikada Vedat Muric kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Başkent ekibi bitirişi 3 puanla yaptı. Gençlerbirliği takımı 46 puanla sezonu kapatırken, sevincini az sayıdaki taraftarıyla yaşadı.

    46 PUAN GURURU
    G.Birliği sezonu 46 puanla bitirdi ve son 5 sezonun en yüksek değerine ulaştı. Gençlerbirliği son yıllarda 45 puan üzerine çıkmakta zorlanmıştı. Teknik direktör Ümit Özat, "Bizim için zor olan bir sezonu bitirdik" dedi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:39
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