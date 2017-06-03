Ermin Zec coştu, Akhisar durdu
Karabükspor, Ermin Zec’in süper oynayıp hat-trick yaptığı maçta Akhisar’ı üç golle devirdi. Ege temsilcisi, üst üste 6. galibiyetin ardından Süper Lig’i yenilgiyle tamamladı.
SAVUNMADA YIKILDIK
Süper Lig'de 6 maç kazandıktan sonra Karabükspor'a yenilen Akhisar'da, teknik direktör Okan Buruk, "Savunma anlamında hatalar yaptık. Ancak sezonu mutlu bitiriyoruz. Yeni sezon için umutluyuz" dedi.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:41
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Toplam 5
Yorum
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
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