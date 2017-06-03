 Ermin Zec coştu, Akhisar durdu – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Ermin Zec coştu, Akhisar durdu

    Ermin Zec coştu, Akhisar durdu

    , Ermin Zec’in süper oynayıp hat-trick yaptığı maçta Akhisar’ı üç golle devirdi. Ege temsilcisi, üst üste 6. galibiyetin ardından Süper Lig’i yenilgiyle tamamladı.

    Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Akhisar, ligin son maçında 'u ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi Karabükspor 3-2 kazanmayı başardı. Karabükspor'da Ermin Zec hat trick yaparken 'un gollerini Sokol Cikalleshi ve penaltıdan Vaz Te attı. Maç sonrası Karabükspor büyük sevinç yaşadı.

    SAVUNMADA YIKILDIK
    Süper Lig'de 6 maç kazandıktan sonra Karabükspor'a yenilen Akhisar'da, teknik direktör Okan Buruk, "Savunma anlamında hatalar yaptık. Ancak sezonu mutlu bitiriyoruz. Yeni sezon için umutluyuz" dedi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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