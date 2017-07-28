 Milan’dan CR7 atağı – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    ’dan CR7 atağı

    Milan’dan CR7 atağı

    Hakkında vergi kaçırma iddialarının ardından formasını giydiği 'den ayrılacağı söylentileri çıkan Portekizli yıldız için 'ın devreye girdiği belirtidi.

    Mirror Gazetesi'nin haberine göre İtalyan ekibinin Çinliler'e satılmasının ardından transferde yaptığı hamlelere CR7 ile nokta koymayı hedeflediği yazıldı. Yöneticilerin, 'nun menajeri Jorge Mendes ile bir araya geldiğinin kaydedildiği haberde transfer için tüm şartların zorlandığı ifade edildi.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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