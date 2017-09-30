A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaile Eskişehir'deile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı.Kadroda sürpriz isimlere yer veren Rumen hoca, G.Saray'ın sakat oyuncusu Tolga Ciğerci'yi de kadroya dahil etmesi şaşırttı.Rumen teknik adam Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra transferin son günü Trabzonspor ile anlaşan ve uzun süre forma şansı bulamayan Volkan Şen ile en son 2011 yılında Milli Takıma davet edilen Sabri Sarıoğlu oldu.G.Saray'ın başarılı ismi Tolga Ciğerci geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle Bursaspor maçının kadrosuna dahil edilmemişti. Eklem kapsülündeki ödem ve ağrı nedeniyle G.Saray Sağlık Kurulu tarafından dinlendirme kararı alınan orta saha oyuncusunun kadroya dahil edilmesi şaşırttı.Ukrayna ve Hırvatistan kadrosunda Trabzonspor'dan 3 isme milli davette bulunan Lucescu, İzlanda ve Finlandiya kadrosuna Volkan Şen'i de davet etti. Milli Takıma 4 futbolcu gönderen Trabzonspor, en fazla oyuncu gönderen takım oldu.Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'den ise 3'er isim milli davet aldı.