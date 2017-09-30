A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya maçları aday kadrosu açıklandı.
Volkan Şen ve Sabri sürprizi
Rumen teknik adam Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra transferin son günü Trabzonspor ile anlaşan ve uzun süre forma şansı bulamayan Volkan Şen ile en son 2011 yılında Milli Takıma davet edilen Sabri Sarıoğlu oldu.
Sakat Tolga kadroda
G.Saray'ın başarılı ismi Tolga Ciğerci geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle Bursaspor maçının kadrosuna dahil edilmemişti. Eklem kapsülündeki ödem ve ağrı nedeniyle G.Saray Sağlık Kurulu tarafından dinlendirme kararı alınan orta saha oyuncusunun kadroya dahil edilmesi şaşırttı.
En fazla futbolcu Trabzonspor'dan
Ukrayna ve Hırvatistan kadrosunda Trabzonspor'dan 3 isme milli davette bulunan Lucescu, İzlanda ve Finlandiya kadrosuna Volkan Şen'i de davet etti. Milli Takıma 4 futbolcu gönderen Trabzonspor, en fazla oyuncu gönderen takım oldu.
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'den ise 3'er isim milli davet aldı.
İşte kadroda yer alan isimler;
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:43
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AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI!
Toplam 242
Yorum
çetin Beşiktaş tarafından muhatap alınmaması,cevap verilmemesi kendi hallerine bırakılması daha iyi olur derim.
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AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI!
Toplam 242
Yorum
Hakan Derbiden sonra hakem sayesinde kazandık havası yaratılıyor dedi sen ne yapıyorsun şimdi.1 tane kaleyi bulan şutun var..82 dk 11 kisi oynadin
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Avrupa'da gol krallığı bahisleri açıldı
Toplam 1
Yorum
**** Vagner Love de olabilir gene. 5 oldu
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