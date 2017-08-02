 Abdullah Avcı Milli Takıma dönüyor – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Milli Takıma dönüyor

    Abdullah Avcı Milli Takıma dönüyor

    Medipol Başakşehir'in başında tarihi başarılara imza atan , A Milli Takım teknik direktörlüğü teklifini kabul etti.

    Başakşehir'de tarihinin en başarılı sezonunu geçirdikten sonra turuncu-lacivertlileri ilk kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine taşıyan Avcı'nın yarın oynanacak Club Brugge maçından sonra milli takımın başına geçeceği iddia edildi.

    Şenol Güneş'e yapılan 4 maçlık tekliften olumsuz yanıt alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in, 'yla yaptığı görüşmede deneyimli teknik adamla el sıkıştığı belirtildi.

    Türk futboluluna yeni yüzler kazandırmasıyla adından söz ettiren Abdullah Avcı'nın ikinci kez A Milli Takım'ın başına geçmesi bekleniyor. Avcı daha önce 17 Kasım 2011-20 Ağustos 2013 tarihleri arasında A Milli Takım'ın başında 18 maça çıkmıştı.

    ARTIK TOP FEDERASYONDA
    Hem Lucescu hem de Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerden olumlu yanıt alan başkan Yıldırım Demirören'in, iki isim arasında seçim yapması bekleniyor. Bugün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le de bir görüşme yapan Lucescu, kararını yarın (çarşamba) açıklayacağını söylemişti.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:14
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