Abdullah Avcı Milli Takıma dönüyor

Başakşehir'de tarihinin en başarılı sezonunu geçirdikten sonra turuncu-lacivertlileri ilk kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine taşıyan Avcı'nın yarın oynanacak Club Brugge maçından sonra milli takımın başına geçeceği iddia edildi.



Şenol Güneş'e yapılan 4 maçlık tekliften olumsuz yanıt alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in, Abdullah Avcı'yla yaptığı görüşmede deneyimli teknik adamla el sıkıştığı belirtildi.

Türk futboluluna yeni yüzler kazandırmasıyla adından söz ettiren Abdullah Avcı'nın ikinci kez A Milli Takım'ın başına geçmesi bekleniyor. Avcı daha önce 17 Kasım 2011-20 Ağustos 2013 tarihleri arasında A Milli Takım'ın başında 18 maça çıkmıştı.



ARTIK TOP FEDERASYONDA

Hem Lucescu hem de Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerden olumlu yanıt alan başkan Yıldırım Demirören'in, iki isim arasında seçim yapması bekleniyor. Bugün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le de bir görüşme yapan Lucescu, kararını yarın (çarşamba) açıklayacağını söylemişti.