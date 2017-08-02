Abdullah Avcı Milli Takıma dönüyor
Medipol Başakşehir'in başında tarihi başarılara imza atan Abdullah Avcı, A Milli Takım teknik direktörlüğü teklifini kabul etti.
Başakşehir'de tarihinin en başarılı sezonunu geçirdikten sonra turuncu-lacivertlileri ilk kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine taşıyan Avcı'nın yarın oynanacak Club Brugge maçından sonra milli takımın başına geçeceği iddia edildi.
Şenol Güneş'e yapılan 4 maçlık tekliften olumsuz yanıt alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in, Abdullah Avcı'yla yaptığı görüşmede deneyimli teknik adamla el sıkıştığı belirtildi.
Türk futboluluna yeni yüzler kazandırmasıyla adından söz ettiren Abdullah Avcı'nın ikinci kez A Milli Takım'ın başına geçmesi bekleniyor. Avcı daha önce 17 Kasım 2011-20 Ağustos 2013 tarihleri arasında A Milli Takım'ın başında 18 maça çıkmıştı.
ARTIK TOP FEDERASYONDA
Hem Lucescu hem de Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerden olumlu yanıt alan başkan Yıldırım Demirören'in, iki isim arasında seçim yapması bekleniyor. Bugün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le de bir görüşme yapan Lucescu, kararını yarın (çarşamba) açıklayacağını söylemişti.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:14
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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