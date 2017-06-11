Arda'yı ben gönderdim
Fatih Terim, Kosova maçı öncesi bazı konulara açıklık getirdi. “Uçakta kabul edilemez bir olay yaşandı, gereğini yaptım. Arda’dan eşyalarını toplamasını istedim. Milli Takım’ı o bıraktı. Kimseye takımı pazarlık konusu yaptırmam”
VAH MEMLEKETİM VAH
Oyuncu milli takımda oynama şerefini gerekçeye bağlama niyetinde olsa bile, milli takım formasını pazarlık konusu yapar mıyım. Bırakın ona (Arda Turan'a), dünyanın en iyi oyuncularına bile milli takım formasını pazarlık konusu yaptırmam. Vah benim milli formam, vah benim memleketim vah."
'GRANDE İMPARATORE!'
Milliler, İtalya'nın Trieste kentinden ayrılırken havaalanında görevli biri İnter diğeri ise Milan taraftarı iki polis, Fatih Terim ile sohbet etti. Tecrübeli hocaya İtalyanca "Grande İmparatore" diye hitap eden polisler, Terim yönetimindeki Milan'ın deplasmanda İnter karşısında aldığı 4-2'lik zaferi unutamadıklarını belirtti.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:17
-
Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
-
Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
-
Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
Arda'yı ben gönderdim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.