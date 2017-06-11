 Arda'yı ben gönderdim – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Arda'yı ben gönderdim

    Arda'yı ben gönderdim

    , Kosova maçı öncesi bazı konulara açıklık getirdi. “Uçakta kabul edilemez bir olay yaşandı, gereğini yaptım. Arda’dan eşyalarını toplamasını istedim. Milli Takım’ı o bıraktı. Kimseye takımı pazarlık konusu yaptırmam”

    'ın hocası Fatih Terim kosova maçı öncesi ilginç açıklamalar yaptı. Usta hoca bazı konulara maç sonrası açıklık getireceğini dile getirdi. İşte Terim'in konuşmasından satır başları: "Birçok insan milli takımın başarısını önlemek adına hareket etti. Açın bakın, kimlerin neler yaptığını göreceksiniz. Artık yeter! Yüreğim hakikaten, hem kabardı, hem de daraldı. Uçakta kabul edilemez bir olay yaşandı, gereğini yaptım. Oyuncuyu çağırdım ve kampta kalamacağını belirtip, eşyalarını toplamasını istedim. Arda Turan'ı kamptan gönderme kararı benimdir. Milli Takım'ı bırakma kararı ise onundur.

    VAH MEMLEKETİM VAH
    Oyuncu milli takımda oynama şerefini gerekçeye bağlama niyetinde olsa bile, milli takım formasını pazarlık konusu yapar mıyım. Bırakın ona ('a), dünyanın en iyi oyuncularına bile milli takım formasını pazarlık konusu yaptırmam. Vah benim milli formam, vah benim memleketim vah."

    'GRANDE İMPARATORE!'
    Milliler, İtalya'nın Trieste kentinden ayrılırken havaalanında görevli biri İnter diğeri ise Milan taraftarı iki polis, ile sohbet etti. Tecrübeli hocaya İtalyanca "Grande İmparatore" diye hitap eden polisler, Terim yönetimindeki Milan'ın deplasmanda İnter karşısında aldığı 4-2'lik zaferi unutamadıklarını belirtti.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:17
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