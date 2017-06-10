Arda yanlış yaptı
Arda Turan'ın kabadayılığı Yıldırım Demirören'i de rahatsız etti. TFF Başkanı, “Arda kaptanımız bir yanlış yaptı” dedi ve ekledi: “Ama bu yanlışı ona medeni yollarla göstermemiz gerek. Çünkü Arda bir dünya markası, Türk futbolunun değeri” 15 Temmuz'da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle ülkemiz, mevcudiyetini korudu. Bu süreçte futbol ailesi de devletinin ve demokrasinin yanında olduğunu gösterdi.
YİNE AYNI OYUNLAR
Son günlerde yine aynı oyunların sahnelenmek istendiğini öne süren Demirören, "Türk Milli Takımı ile TFF karıştırılmaya çalışılıyor. Bir yıl önce bu zamanlar prim konusu çok tartışıldı. İspanya ile oynadığımız kader maçı şiddetli bir saldırı altında oynandı. Ben ve hocamız dahil herkese hakaretin bini bir paraydı. Bir yıl geçti, yine aynı kaotik durumla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.
Başkan, Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması konusunda da yanlış yaptığının altını çizip şöyle devam etti:
Zor bir sene geçirdiklerini savunan Başkan Demirören, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemiz 15 Temmuz hain darbe girişimine maruz kaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle çok sevdiğimiz ülkemiz, mevcudiyetini korudu. Bu süreçte futbol ailesi, devletinin, demokrasinin yanında olduğunu gösterdi, içindeki hainleri temizledi, örnek bir duruş sergiledi. Milli birlik ve beraberliğimizi dünyaya tüm statlarımızdan haykırdık. O günlerde futbol toplumun ilacı oldu. Biz bu süreçte başımızı değil gövdemizi taşın altına koyduk.
FETÖ'YE KARŞI SAVAŞTIK
FETÖ'nün Türk futboluna hain saldırısı karşısında başta Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe ve Beşiktaş camiaları ile o gün içeride olan arkadaşlarımız olmak üzere hepimiz büyük bir mücadele verdik. Futbol Federasyonu olarak ben ve yönetici arkadaşlarımın dik duruşuyla, 6 yıllık bir mücadelenin sonucunda verdiğimiz sözü tutarak süreci bitirdik." Kulüplere önemli miktarlarda kaynak aktarımları sağladıklarını anlatan Demirören, "Bugün Avrupa'da örnek gösterilen Riva rüyasını gerçekleştirdik. Bize güvenin göstergesi olan dünya markaları ile sponsorluklar imzaladık. Federasyon tarihinde görülmemiş tasarruf yaptık" dedi.
REFERANDUMA EVET DEDİĞİ İÇİN
"Eleştiri olabilir, olmalı da kabul ediyorum ama hakareti asla. Bir futbolcunun da bu tür olaylara göstereceği tepkinin fiziki ve hakaret dolu olmaması gerekir. Arda kaptanımız bir yanlış yaptı. Yanlış yaptığını da Arda'ya medeni yollarla göstermemiz gerek. Çünkü Arda bir dünya markası, Türk futbolunun bir değeri. Böyle yetenekler kolay yetişmez. Ayrıca Arda'nın da referandum sürecinde benim gibi verdiği destekten dolayı kasten eleştirildiğini çok iyi biliyorum."
FATİH HOCAYA DA SAHİP ÇIKMALIYIZ
Yaşanan olaylarda teknik direktör Fatih Terim'in de hedef alındığının altını çizen Demirören, "Fatih hoca gibi bir değere sahip çıkmamız gerekir. Biz omuz omuza verirsek birlik ve beraberliğimizi sağlarsak aşamayacağımız engel yok. Sizlerden aldığımız güçle geleceğe umutla baktığımızı bilmenizi istiyorum" dedi.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:04
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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