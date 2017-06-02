Fatih Terim'den sürpriz isimler
A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ve Kosova maçları için aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takımımızın 5 Haziran'da Makedonya ile oynayacağı özel maçın ve 11 Haziran'da Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım, 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da saat 14.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Üsküp'e hareket edecek ve Skopje Marriott Hotel'de kampa girecek A Milliler, aynı gün 18.30'da II. Filip Arena'da son çalışmasını yapacak.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan 17 yaşındaki kaleci Berke Özer, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı ilk kez aday kadroya dahil etti.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler yer alıyor:
Berke Özer - Altınordu A.Ş.
Harun Tekin - Bursaspor
Volkan Babacan - Medipol Başakşehir FK
Gökhan Gönül - Beşiktaş A.Ş.
Kaan Ayhan - Fortuna Düsseldorf
Şener Özbayraklı - Fenerbahçe A.Ş.
Ahmet Yılmaz Çalık - Galatasaray A.Ş.
Çağlar Söyüncü - SC Freiburg
Mehmet Topal - Fenerbahçe A.Ş.
Semih Kaya - Galatasaray A.Ş.
Caner Erkin - Beşiktaş A.Ş.
Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe A.Ş.
İsmail Köybaşı - Fenerbahçe A.Ş.
Ozan Tufan - Fenerbahçe A.Ş.
Selçuk İnan - Galatasaray A.Ş.
Emre Mor - Borussia Dortmund
Serdar Gürler - Gençlerbirliği
Volkan Şen - Fenerbahçe A.Ş.
Deniz Türüç - Kayserispor
Emre Akbaba - Aytemiz Alanyaspor
Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş A.Ş.
Emre Çolak - RC Deportivo de La Coruña
Yusuf Yazıcı - Trabzonspor A.Ş.
Arda Turan - FC Barcelona
Cengiz Ünder - Medipol Başakşehir FK
Olcay Şahan - Trabzonspor A.Ş.
Burak Yılmaz - Beijing Guoan FC
Cenk Tosun - Beşiktaş A.Ş.
Enes Ünal - Villarreal CF
Yunus Mallı - VfL Wolfsburg
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:42
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
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