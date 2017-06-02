Fatih Terim'den sürpriz isimler

A Milli Takımımızın 5 Haziran'da Makedonya ile oynayacağı özel maçın ve 11 Haziran'da Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım, 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da saat 14.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Üsküp'e hareket edecek ve Skopje Marriott Hotel'de kampa girecek A Milliler, aynı gün 18.30'da II. Filip Arena'da son çalışmasını yapacak.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan 17 yaşındaki kaleci Berke Özer, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı ilk kez aday kadroya dahil etti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler yer alıyor:



Berke Özer - Altınordu A.Ş.

Harun Tekin - Bursaspor

Volkan Babacan - Medipol Başakşehir FK

Gökhan Gönül - Beşiktaş A.Ş.

Kaan Ayhan - Fortuna Düsseldorf

Şener Özbayraklı - Fenerbahçe A.Ş.

Ahmet Yılmaz Çalık - Galatasaray A.Ş.

Çağlar Söyüncü - SC Freiburg

Mehmet Topal - Fenerbahçe A.Ş.

Semih Kaya - Galatasaray A.Ş.

Caner Erkin - Beşiktaş A.Ş.

Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe A.Ş.

İsmail Köybaşı - Fenerbahçe A.Ş.

Ozan Tufan - Fenerbahçe A.Ş.

Selçuk İnan - Galatasaray A.Ş.

Emre Mor - Borussia Dortmund

Serdar Gürler - Gençlerbirliği

Volkan Şen - Fenerbahçe A.Ş.

Deniz Türüç - Kayserispor

Emre Akbaba - Aytemiz Alanyaspor

Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş A.Ş.

Emre Çolak - RC Deportivo de La Coruña

Yusuf Yazıcı - Trabzonspor A.Ş.

Arda Turan - FC Barcelona

Cengiz Ünder - Medipol Başakşehir FK

Olcay Şahan - Trabzonspor A.Ş.

Burak Yılmaz - Beijing Guoan FC

Cenk Tosun - Beşiktaş A.Ş.

Enes Ünal - Villarreal CF

Yunus Mallı - VfL Wolfsburg