Mitrovic Başakşehir'e

Medipol Başakşehir'in takımdan ayrılan savunmacıları Bekir İrtegün ve Yalçın Ayhan'ın yanına sakatlığından dolayı 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Chedjou'yu da eklediğimizde turuncu-lacivertlilerin defansı dağılmış durumda.

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve Medipol Başakşehir'le sözleşme imzalayan Aurelien Chedjou, dün yapılan antrenmanda sakatlandı. Chedjou'nun sol ayak bileğinde kırık olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Takıma Chedjou, Tunay Torun, Elia ve Clichy gibi önemli isimleri katan turuncu-lacivertli ekip, hücum hattını güçlendirmiş olsa da defansif açıdan sıkıntıya düşmüş gibi gözüküyor.

Yalçın Ayhan ve Bekir İrtegün ile yollarını ayıran Başakşehir'de Chedjou'nun hesapta olmayan sakatlığı sonrası Abdullah Avcı'nın elinde defans için sadece Epureanu ve Egemen kaldı.

Bunun üzerine yeniden stoper arayışına giren Medipol Başakşehir'de gündeme sürpriz biri isim geldi.

Turuncu-lacivertliler, Matej Mitrovic için Beşiktaş'a teklif göndermeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Hırvat stoperi Başakşehir'in kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.