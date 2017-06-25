 Devler onun peşinde – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Devler onun peşinde

    Devler onun peşinde

    Başakşehir'de öne çıkan isimlerden olan , Avrupa devlerinin radarında...

    Tottenham Lille ve Freiburg'tan sonra Chelsea'nin de 19 yaşındaki futbolcuya talip olduğu öğrenildi. Daha önce yaptığı açıklamalarda Premier Lig'de oynamak istediğini söyleyen genç yıldız için İngiliz ekibinin 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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