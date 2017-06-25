Devler onun peşinde

Başakşehir'de öne çıkan isimlerden olan Cengiz Ünder, Avrupa devlerinin radarında...

Tottenham Lille ve Freiburg'tan sonra Chelsea'nin de 19 yaşındaki futbolcuya talip olduğu öğrenildi. Daha önce yaptığı açıklamalarda Premier Lig'de oynamak istediğini söyleyen genç yıldız için İngiliz ekibinin 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.