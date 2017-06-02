Doka’ya 1 maç

PFDK, Adanaspor maçında kırmızı kart gören Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Doka'ya müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezası kesti. Gaziantepspor'a 250 bin, Bursaspor'a ise 15 bin TL para cezası uygulandı.