 Doka’ya 1 maç – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Doka’ya 1 maç

    Doka’ya 1 maç
    PFDK, Adanaspor maçında kırmızı kart gören Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Doka'ya müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezası kesti. Gaziantepspor'a 250 bin, Bursaspor'a ise 15 bin TL para cezası uygulandı.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
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