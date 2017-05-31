 Chedjou bombası – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    bombası

    Chedjou bombası

    G.Saray’la kontratı biten Kamerunlu stoper Başakşehir’le 2+1 yıllık anlaştı.

    Galatasaray'ın yeni sözleşme önermeyip yolları ayırmasına kesin gözle bakılan Aurelien 'nun, uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından M.Başakşehir'le anlaştığı öğrenildi. Kamerunlu stoperin 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmayı kabul ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılılara 2013-14'te Fransız temsilcisi Lille'den 6.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 karşılaşmada oynarken fazla forma şansı bulamadı. Chedjou, Teknik Direktör İgor Tudor'un da gözünden düştü ve son olarak Alanya maçı kadrosuna da alınmadı. Sarı-kırmızılılarda 2.2 milyon euro kazanan tecrübeli savunmacının, turuncu-lacivertlilerde ise yıllık 800 bin euro'ya oynayacağı ifade edildi.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
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