 Örnek M.Başakşehir – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Örnek M.Başakşehir

    Örnek M.Başakşehir
    Ziraat Türkiye Kupası'nda ATV'den yayınlanacak finalde A.Konya'yla oynayacak M.Başakşehir, örnek bir projeye imza attı. Turuncu-lacivertliler 'www.turuncumac. com'da sanal stattan yer ayırtan herkes için Kızılay'a 10 TL bağışta bulunacak.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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