Örnek M.Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası'nda ATV'den yayınlanacak finalde A.Konya'yla oynayacak M.Başakşehir, örnek bir projeye imza attı. Turuncu-lacivertliler 'www.turuncumac. com'da sanal stattan yer ayırtan herkes için Kızılay'a 10 TL bağışta bulunacak.