 Başakşehir yine zirvede – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Başakşehir yine zirvede

    Başakşehir yine zirvede

    İstanbul ekibi, 77’de Mehmet Batdal ile öne geçti ama iki dakika sonra Konyalı Bajic skoru eşitledi. Başakşehir puanı kaptırdı ama zirveyi kaptırmadı.

    Süper Lig 7. hafta maçında Başakşehir evinde Atiker Konyaspor'u ağırladı. Ev sahibi, 77'de Mehmet Batdal ile öne geçti. 2 dakika sonra konyalı Bajic skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir, 17 puana ulaşarak averaj farkıyla Beşiktaş ve Galatasaray'ın önünde liderliğini korudu.

    PENALTI İTİRAFI
    Konya'nın hocası Aykut Kocaman maç sonrası "Mehmet'in pozisyonu Başakşehir lehine penaltı olmalıydı" diye konuştu.

    PENALTIMIZ VERİLMEDİ
    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konya beraberliğine ilişkin, "İlk yarıda penaltımız var, Mete hoca atladı bunu. Ancak Konya güçlü bir ekip. Bir puanı normal buluyorum. Liderliğimizi devam ettirmemiz ise bizim için motive edici bir durum" diye konuştu.

    22 OYUNCUNUN 17'Sİ TÜRK!
    Başakşehir ile Konya arasında oynanan mücadelede karşılaşmaya başlayan 22 futbolcunun 17'si Türk oldu. Konya 8, Başakşenir takımı ise 9 Türk oyuncuyla maça çıktı.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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