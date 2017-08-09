 ''Bize küfrettiler'' – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ''Bize küfrettiler''

    ''Bize küfrettiler''

    Süper Kupa’da, Beşiktaşlı bazı oyuncuların, kondisyoner hocalarına, medya sorumlusunun da futbolculara ve yöneticilere küfrettiği öne sürüldü.

    Samsun'da olayların damga vurduğu Süper Kupa'da, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 'Ceza alırsak dünyayı ayağa kaldırırım' açıklaması sonrası cephesinden de sert bir karşılık geldi. Yeşil-beyazlılar resmi internet sitesinden Beşiktaşlı bazı oyuncuların, kondisyoner hocalarına, medya sorumlusunun da futbolculara ve yöneticilere küfrettiğini öne sürdü.

    8 MADDEYLE SIRALADILAR
    İşte Konyaspor cephesinin yaşanan gerilimde 8 maddeyle sıraladığı Kara Kartal'a sert karşılığı:

    -Kamp yapılan otelin önüne gelen Beşiktaş Belediyesi'ne ait 14 otobüsten inen Vandallar, otel çevresindeki pankartlarımıza saldırmış ve tahrikte bulunmuşlardır.

    -Maç öncesi stat girişinde Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüslerde yapılan aramalarda çok sayıda kesici delici, patlayıcı madde bulunmuş emniyet tarafından kayıt altına alınmıştır.

    -Takımımızın ilk golünden sonra kulübe arkasındaki akredite olmuş futbolcularımıza ve kulüp personelimize fiili saldırı gerçekleşmiş, malzeme sorumlumuz tribünden atılmıştır.

    -Başından yaralandığı iddia edilen Beşiktaş Vodafone Park Koordinatörü, başkan yardımcımıza ve kalecimize sözlü olarak sataşmış, peşi sıra sahaya çıkış tünelinin yanında kendi taraftarlarına dönerek üç kez "Siz de inin saldırın" diye seyircileri kışkırtmıştır.

    -Beşiktaş futbolcularından bazıları Kondisyoner Hocamıza ve taraftarlarımıza küfürler yağdırmıştır.

    -Kulüp medya sorumlusu, futbolcularımıza ve yöneticilerimize küfürler savurmuştur.

    -Beşiktaş'a ayrılan kale arkası tarafındaki korkuluklar ve stat yanındaki tramvay hattındaki demir parmaklıklar maç sonrası Beşiktaşlı taraftarlarca kırılmış ve tahrip edilmiştir.

    -Her iki takım taraftarlarının maç öncesi, esnası ve sonrasında yaktıkları meşale, patlayıcı, parlayıcı maddeleri spor kompleksine ve özellikle de stada nasıl soktukları ayrı bir konudur. Burada asıl tartışılması gereken konu güvenlik zafiyetidir. Kulübümüz bu konuda ihmali bulunan kurum ve kuruşların takipçisi olacaktır.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:50
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