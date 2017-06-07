 Akçay sürprizi – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Akçay sürprizi

    Akçay sürprizi

    Konyaspor ’la prensipte 3 yıllık anlaştı.

    Aykut Kocaman'ın ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor'da yeni patronun olduğu öğrenildi. 30'un üzerinde teknik direktörü listesine alan yeşil-beyazlılar'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'la tarih yazan ve geçen sezonun sonlarına doğru takımdan ayrılan başarılı teknik adamla 3 yıllığına anlaştığı belirtildi.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:44
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