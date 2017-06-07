Akçay sürprizi
Konyaspor Mustafa Reşit Akçay’la prensipte 3 yıllık anlaştı.
Aykut Kocaman'ın ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor'da yeni patronun Mustafa Reşit Akçay olduğu öğrenildi. 30'un üzerinde teknik direktörü listesine alan yeşil-beyazlılar'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'la tarih yazan ve geçen sezonun sonlarına doğru takımdan ayrılan başarılı teknik adamla 3 yıllığına anlaştığı belirtildi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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