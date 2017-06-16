Kayseri’de imza şov
Erdal Öztürk ve Atilla Turan ile sözleşme imzalandı.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:34
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Beşiktaş'a derbinin faturası ağır oldu
Toplam 14
Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Manisaspor Mustafa Sevgi'yle anlaştı
Toplam 4
Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Bruma'dan Galatasaray'a veda mesajı
Toplam 15
Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
Kayseri’de imza şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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