 Kayseri’de imza şov – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Kayseri’de imza şov

    Kayseri’de imza şov

    ve ile sözleşme imzalandı.

    , yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Bayern Münih'in ikinci takımından Erdal Öztürk ve Reims'ten Atilla Turan ile sözleşme imzaladı. Kayserispor, Rumen Teknik Direktör Sumudica ile anlaştıktan sonra transfere hız verdi. Sarı-kırmızılı takım geçen sezonu Bayern Münih'in ikinci takımında takımında tamamlayan, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan birçok kulübün gündeminde olan genç oyuncu Erdal Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor ayrıca, geçen sezon Stade Reims'te oynayan ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yöneticiler, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda en iyi oyuncuları alacağız. Listemizde çok sayıda isim var. Bunları tek tek değerlendiriyoruz. Yeni sezonda taraftarımızın gurur duyacağı bir takım izlenecek. Hedefimiz zirve olacak" diye konuştu.

    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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