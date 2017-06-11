 Sumudica: Başarıya açım – Fotomaç – 11 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Sumudica: Başarıya açım

    Sumudica: Başarıya açım
    Süper Lig ekiplerinden , 46 yaşındaki Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, genç teknik adam iddialı açıklamalar yaptı. Sumudica, "Başarıya açım. Süper Lig'i takip ediyordum ve iyi tanıyorum. Burada kalıcı izler bırakacağım" diye konuştu.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sumudica: Başarıya açım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.