Kasımpaşa coştu: 6-0
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında TFF 2. Lig takımlarından Eyüpspor'u 6-0 yendi. Kasımpaşa Kulübünün Kemerburgaz'daki tesislerinde oynanan karşılaşmada, lacivert-beyazlı takımın gollerini Ben Youssef, Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (2), Hasan Bilal, Adem Büyük ve Mert Kula kaydetti. Kasımpaşa hazırlıklarına bugün de devam edecek.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
-
F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
-
F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Kasımpaşa coştu: 6-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.