 Kasımpaşa coştu: 6-0 – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    coştu: 6-0

    Kasımpaşa coştu: 6-0
    Süper Lig ekiplerinden , hazırlık maçında TFF 2. Lig takımlarından 'u 6-0 yendi. Kasımpaşa Kulübünün Kemerburgaz'daki tesislerinde oynanan karşılaşmada, lacivert-beyazlı takımın gollerini Ben Youssef, Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (2), Hasan Bilal, Adem Büyük ve Mert Kula kaydetti. Kasımpaşa hazırlıklarına bugün de devam edecek.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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