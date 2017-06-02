Dışarıda kayıp
Karabükspor bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta 12 yenilgi, 3 beraberlik, 1 galibiyet kazandı
?Barisic: Transfer şart
Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, "Kulübün kanat oyuncuları, 10 numara ve sağ beke ihtiyacı var. Öncelikle gidenleri belirlemeden yeni oyuncu konusunu planlamak yanlış olur" dedi. Zoran Barisic kendi durumunun ise lig bitince netleşeceğini sözlerine ekledi.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:03
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
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