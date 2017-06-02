Dışarıda kayıp

Karabükspor bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta 12 yenilgi, 3 beraberlik, 1 galibiyet kazandı

Karabükspor bu sezon ligde ilginç bir grafik çizdi. Karadeniz ekibi iç saha başarısını deplasman maçlarına taşıyamadı. Rakip sahalarda oynadığı 16 maçın sadece birini kazandı. Deplasman maçlarında 3 beraberliği bulunan Karabükspor, 12 karşılaşmada yenilmekten kurtulamadı. Rakip sahalarda 6 puan elde eden Kardemir Karabükspor, dış saha puan cetvelinde son sırada kaldı. Başkan Feridun Tankut iç sahada taraftar desteğiyle coşkulu oynadıklarını açıklayarak, "Yeni sezonda bu eksiğimizi gidermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



?Barisic: Transfer şart

Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, "Kulübün kanat oyuncuları, 10 numara ve sağ beke ihtiyacı var. Öncelikle gidenleri belirlemeden yeni oyuncu konusunu planlamak yanlış olur" dedi. Zoran Barisic kendi durumunun ise lig bitince netleşeceğini sözlerine ekledi.