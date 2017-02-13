 Atletico vazgeçmedi – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Atletico vazgeçmedi

    Atletico vazgeçmedi

    'nın 22. haftasında sahasında 'yu 3-2 yendi.

    Maçta iki kez yenik duruma düşen , 3 puanı son 5 dakikada bulduğu gollerle aldı. Karşılaşmaya iyi başlayan Celta 5. dakikada Cabral'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Fernando Torres 11. dakikada Atletico Madrid'e beraberliği getiren golü kaydetti. 29. dakikada Carrasco'nun rakip cezasahasında düştüğü pozisyonda Atletico Madrid lehine verilen penaltıyı Fernando Torres kullanırken, İspanyol futbolcunun vuruşunda top üst direkten auta gitti. İlk yarı 1-1 sona erdi.

    İkinci yarının 78. dakikasında Guidetti'nin golüyle Celta, Vicente Calderon Stadı'nda bir kez daha öne geçti. 85. dakikaya 2-1 yenik giren ev sahibi Atletico, daha sonra Carrasco (Dk. 86) ve Griezmann (Dk. 88) ile art arda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

    Atletico Madrid aldığı galibiyetle 22. haftayı 42 puanla 4. sırada tamamladı. Ligde bir maçı eksik olan Celta ise 30 puanla onunculukta kaldı.

    Bu arada Atletico Madrid'de sağ bacak biceps kaslarından sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Juanfran, ikinci yarı Vrsaljko ile değiştirildi.

    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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