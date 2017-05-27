 Müthiş final A Spor’da – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Müthiş final A Spor’da

    Müthiş final A Spor’da

    2. Lig'e yükselecek son takım, finallerin kanalı A Spor'da belli olacak.

    Sancaktepe Bld., Altay, Bodrumspor, A.Afyonspor ve Sakaryaspor'un adını 2. Lig'e yazdırdığı 3. Lig'de, 2. Grup'ta play-off mücadelesi ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçı nedeniyle geç başladı. Yarı finalde rakiplerini eleyen Tokat ilinin ilçe takımı Erbaaspor ile İstanbul'un ilçe takımı Silivrispor, A Spor'dan canlı yayınlanacak müthiş finalde bugün saat 17.00'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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