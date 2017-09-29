GÖZ GÖZ PUSUDA

Sezonun flaş takımı, Başakşehir’e gözdağı verdi. Teknik direktör Tamer Tuna, “Muhteşem taraftarımızın önünde 3 puanı alıp, 5’te 5 yapacağız” sözünü sarfetti

SÜPER Lig'in yeni takımı Göztepe'den bu hafta konuk edeceği Başakşehir'e gözdağı... Son 4 maçını kazanarak, 3.'lüğe kadar yükselen sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Tamer Tuna da iddialı açıklamalar yaptı. Rakiplerinin Avrupa Ligi'nde oynadıkları maç nedeniyle yorgun olacağını belirten Tuna, "Pazar günü muhteşem taraftarımızın önünde iyi futbolla 3 puanı kazanmak istiyoruz. 5'te 5 yapacağız" ifadelerini kullandı.



VARSA YOKSA HÜCUM!

KARŞILAŞMAYA hücum ağırlıklı bir kadroyla çıkması beklenen Tuna'nın, Sivas'ta orta alanda forma verdiği Rotman-Selçuk ikilisinden birini kulübeye çekeceği ve uçta Ghilas'ı oynatacağı belirtildi. Bu arada Göz Göz, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Başakşehir'e karşı iki maçta da sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.



ONLARDAN MUTLUSU YOK

Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, hız kesmeden çalışıyor. Ligde 4'te 4 yapan sarıkırmızılı futbolcuların idmanlardaki neşeli halleri de objektiflere böyle yansıyor