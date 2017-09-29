GÖZ GÖZ PUSUDA
Sezonun flaş takımı, Başakşehir’e gözdağı verdi. Teknik direktör Tamer Tuna, “Muhteşem taraftarımızın önünde 3 puanı alıp, 5’te 5 yapacağız” sözünü sarfetti
VARSA YOKSA HÜCUM!
KARŞILAŞMAYA hücum ağırlıklı bir kadroyla çıkması beklenen Tuna'nın, Sivas'ta orta alanda forma verdiği Rotman-Selçuk ikilisinden birini kulübeye çekeceği ve uçta Ghilas'ı oynatacağı belirtildi. Bu arada Göz Göz, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Başakşehir'e karşı iki maçta da sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.
ONLARDAN MUTLUSU YOK
Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, hız kesmeden çalışıyor. Ligde 4'te 4 yapan sarıkırmızılı futbolcuların idmanlardaki neşeli halleri de objektiflere böyle yansıyor
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:32
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YUSUF YAZICI İÇİN SERVET
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Yazıcı'yı sattırmayız. 200 milyon euro serbest kalma bedeli koyun. Sonra kapıyı çalan ona göre çalsın. Yazıcı satılık değil.
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BRUMA SÜRPRiZi
Toplam 1
Yorum
medemir İyi bir yedek olur, bu şansı Galatasaray kullanmalı.
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"KADIKÖY'DE BENİ ALKIŞLADILAR"
Toplam 37
Yorum
oktay sanki sen futbolcumuydun.Varlığın yokluğun belli değildi kim seni ne yapsın:)
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