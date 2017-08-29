 İtalya’dan Göztepe’ye – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    İtalya’dan ’ye

    İtalya’dan Göztepe’ye

    Hajduk’un Hırvat stoperi Nizic’ten umudu kesen , Bologna’da forma giyen İsveçli için kulübüyle pazarlık halinde.

    Süper Lig'de Trabzonspor'u yenerek galibiyetle tanışan ve milli araya moralli giren Göztepe, transferde de stoper ve sağ kanat arayışlarında somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kurmayların, H.Split'in stoperi Zoran Nizic'ten umudu kesince rotasını İtalya'ya çevirdiği öğrenildi. 'nin Serie A'da Bologna'da oynayan İsveçli Filip Helander'le temas kurduğu belirtildi.

    Sözleşmesi 2021'de bitecek 24 yaşında, 1.92 boyundaki genç savunmacı için İtalyan temsilcisinin 2.5 milyon euro istediği bildirilirken, yönetimin fiyatı düşürmek için pazarlıkları sürdürdüğü kaydedildi. İki kez milli formayı giyen, geçen sezon 11 maçta boy gösteren Helander, bu sezon ise geride kalan ilk 2 haftada ilk 11'de şans bulamazken sadece geçen hafta Benevento maçında sonradan oyuna girdi.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:53
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