İtalya’dan Göztepe’ye
Hajduk’un Hırvat stoperi Nizic’ten umudu kesen Göztepe, Bologna’da forma giyen İsveçli Filip Helander için kulübüyle pazarlık halinde.
Sözleşmesi 2021'de bitecek 24 yaşında, 1.92 boyundaki genç savunmacı için İtalyan temsilcisinin 2.5 milyon euro istediği bildirilirken, yönetimin fiyatı düşürmek için pazarlıkları sürdürdüğü kaydedildi. İki kez milli formayı giyen, geçen sezon 11 maçta boy gösteren Helander, bu sezon ise geride kalan ilk 2 haftada ilk 11'de şans bulamazken sadece geçen hafta Benevento maçında sonradan oyuna girdi.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 00:53
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
İtalya’dan Göztepe’ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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