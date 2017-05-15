Muhteşem kapanış
Başkanlığını Bilal Erdoğan’ın yaptığı Etnospor Kültür Festivali dün bitti. Yine görkemli görüntüler yaşandı. Kapanış, Anneler Günü'ne denk geldi. Aileler akın etti, meydan doldu taştı. Şenliğe gelenler eve keyifle döndü.
OK Yaydan Çıkıyor sloganıyla perşembe günü başlayan 2. Etnospor Kültür Festivali dün sona erdi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen muhteşem festivalin son gününe de ilgi büyüktü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın önceki gün yaptığı "Anneler Günü'nde herkesi çoluğuyla çocuğuyla Yenikapı'ya bekliyoruz" davetine vatandaşlar tam destek verdi. Onbinlerce kişi Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış gününde Yenikapı'daki yerini aldı. 4 güne yayılan Türk tarihinin yeniden canlandığı, Ata sporlarının icra edildiği, çocukların geçmişiyle tanıştığı muhteşem organizasyon herkese keyif verdi.
'SENEYE DE BURADA BEKLERİZ'
Gerek etkinlik alanlarına gelenler, gerek televizyondan izleyip, gazetelerden takip edenler unutulmaz anlar yaşadı. Organizasyon komitesi "Seneye görüşürüz" diyerek ziyaretçileri uğurladı.
ÖDÜLLER DAĞITILDI
İkincisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali dün sona erdi. 4 gün süren ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda dün 11 branşta dereceye giren sporculara ödülleri dağıtıldı. Yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, atlı cirit, atlı okçuluk, yaya okçuluğu, aşık oyunları, kökbörü, aşırtmalı ve kapışmalı aba güreşi, mas güreşi ve mangalada ilk 3'e girenler ödüllendirildi.
'GURUR DUYUYORUZ'
Dereceye giren sporcular madalyalarını annelerine armağan etti. Ayrıca organizasyona katılan tüm sporcular "Burada olmaktan, Türk'ün geçmişteki şanlı tarihini geleceğe taşımaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandılar.
1 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Etnospor Kültür Festivali'ne ilgi beklenenden de fazlaydı. Geçen yıl, organizasyon komitesinin beklentisinden 5 kat fazla kişi gelince etkinlik Yenikapı'ya taşınmıştı. Perşembeden başlayıp dün son bulan Etnospor'a bu yıl da ilgi yoğun oldu. Yaklaşık 1 milyon kişi tarihiyle buluştu.
GELEN HERKES HAYRAN KALDI
Türkiye Gençlik STK'ları Kültür Sanat Bilim Teknoloji Başkanı Safa Koçoğlu çok faydalı bir festival geçirdiklerini söyledi. Koçuoğlu "Gençlerimiz, çocuklarımız burada Ata sporumuzla, yemek kültürümüzle, törelerimizle buluştular. Bakanlarımızı ağırladık. Herkes burada çok mutlu oldu" dedi.
GÜREŞE BÜYÜK İLGİ
Etnospor Kültür Festivali'nin son gününde Güreş sahasındaki müsabakalara ilgi yoğundu. Vatandaşlar, Ata sporumuz olan güreş karşılaşmalarının yapıldığı alanları doldurdu. Aba, mas, yağlı güreşler ilgiyle izlendi.
ANNELER GÜNÜ KUTLANDI
Festival alanında Anneler Günü de coşkuyla kutlandı. Organizasyon komitesinden gençler Yenikapı'ya gelen tüm annelere tek tek çiçek verirken, çeşitli hediyeler armağan ettiler.
'SENEYE DE BURADA BEKLERİZ'
Gerek etkinlik alanlarına gelenler, gerek televizyondan izleyip, gazetelerden takip edenler unutulmaz anlar yaşadı. Organizasyon komitesi "Seneye görüşürüz" diyerek ziyaretçileri uğurladı.
ÖDÜLLER DAĞITILDI
İkincisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali dün sona erdi. 4 gün süren ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda dün 11 branşta dereceye giren sporculara ödülleri dağıtıldı. Yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, atlı cirit, atlı okçuluk, yaya okçuluğu, aşık oyunları, kökbörü, aşırtmalı ve kapışmalı aba güreşi, mas güreşi ve mangalada ilk 3'e girenler ödüllendirildi.
'GURUR DUYUYORUZ'
Dereceye giren sporcular madalyalarını annelerine armağan etti. Ayrıca organizasyona katılan tüm sporcular "Burada olmaktan, Türk'ün geçmişteki şanlı tarihini geleceğe taşımaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandılar.
1 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Etnospor Kültür Festivali'ne ilgi beklenenden de fazlaydı. Geçen yıl, organizasyon komitesinin beklentisinden 5 kat fazla kişi gelince etkinlik Yenikapı'ya taşınmıştı. Perşembeden başlayıp dün son bulan Etnospor'a bu yıl da ilgi yoğun oldu. Yaklaşık 1 milyon kişi tarihiyle buluştu.
GELEN HERKES HAYRAN KALDI
Türkiye Gençlik STK'ları Kültür Sanat Bilim Teknoloji Başkanı Safa Koçoğlu çok faydalı bir festival geçirdiklerini söyledi. Koçuoğlu "Gençlerimiz, çocuklarımız burada Ata sporumuzla, yemek kültürümüzle, törelerimizle buluştular. Bakanlarımızı ağırladık. Herkes burada çok mutlu oldu" dedi.
GÜREŞE BÜYÜK İLGİ
Etnospor Kültür Festivali'nin son gününde Güreş sahasındaki müsabakalara ilgi yoğundu. Vatandaşlar, Ata sporumuz olan güreş karşılaşmalarının yapıldığı alanları doldurdu. Aba, mas, yağlı güreşler ilgiyle izlendi.
ANNELER GÜNÜ KUTLANDI
Festival alanında Anneler Günü de coşkuyla kutlandı. Organizasyon komitesinden gençler Yenikapı'ya gelen tüm annelere tek tek çiçek verirken, çeşitli hediyeler armağan ettiler.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Muhteşem kapanış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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