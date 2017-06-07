Serdar Gençler’de

Antalya'da oynayan Serdar Özkan, G.Birliği'ne transfer oldu. 30 yaşındaki orta saha, Başkan Murat Cavcav'ın da katıldığı törenle 2 yıllık kontrata imza attı. Tecrübeli orta saha, geçen sezon 19 maçta gol ve asist kategorilerinde '0' çekip, kötü bir performans ortaya koydu.