Serdar Gençler’de
Antalya'da oynayan Serdar Özkan, G.Birliği'ne transfer oldu. 30 yaşındaki orta saha, Başkan Murat Cavcav'ın da katıldığı törenle 2 yıllık kontrata imza attı. Tecrübeli orta saha, geçen sezon 19 maçta gol ve asist kategorilerinde '0' çekip, kötü bir performans ortaya koydu.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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