 Serdar Gençler’de – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Serdar Gençler’de

    Serdar Gençler’de
    Antalya'da oynayan Serdar Özkan, G.Birliği'ne transfer oldu. 30 yaşındaki orta saha, Başkan Murat Cavcav'ın da katıldığı törenle 2 yıllık kontrata imza attı. Tecrübeli orta saha, geçen sezon 19 maçta gol ve asist kategorilerinde '0' çekip, kötü bir performans ortaya koydu.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:28
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