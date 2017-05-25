 Algı operasyonu – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Algı operasyonu

    Algı operasyonu
    Ligden düşen G.Antep'te kritik Beşiktaş maçı öncesi 7 oyuncunun şehri terk ettiği iddiası kırmızı-siyahlı yönetimin tepkisine yol açtı. Beşiktaş maçına ciddiyetle hazırlandıklarını belirten yönetici Mustafa Kızıl, Şenol, Muhammed İldiz ve Sefa ile yollarını çok önce ayırdıklarını, Gökhan'ı G.Saray maçı öncesi gönderdiklerini, Marcinho'nun ise yine G.Saray maçından sonra izin istediğini açıkladı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:01
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