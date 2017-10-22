 Orta sahada son karar Tolga – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Orta sahada son karar Tolga

    Orta sahada son karar Tolga
    Sarı-kırmızılı takımın bu sezon parlayan yıldızı Tolga Ciğerci, sakatlığı nedeniyle son 2 lig mücadelesinde yer alamamıştı. Fenerbahçe maçı öncesinde takımla çalışmalara başlayan ve tüm hafta sıkı idmanlar yapan başarılı futbolcu, oynamayı çok istediğini Tudor'a iletti ve hocasından formayı kaptı.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orta sahada son karar Tolga haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.