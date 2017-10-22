Orta sahada son karar Tolga

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon parlayan yıldızı Tolga Ciğerci, sakatlığı nedeniyle son 2 lig mücadelesinde yer alamamıştı. Fenerbahçe maçı öncesinde takımla çalışmalara başlayan ve tüm hafta sıkı idmanlar yapan başarılı futbolcu, oynamayı çok istediğini Tudor'a iletti ve hocasından formayı kaptı.