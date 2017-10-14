 Sıraya girdiler – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Sıraya girdiler

    Sıraya girdiler

    Gomis, Belhanda, Feghouli, Ndiaye, Maicon ve Fernando’nun G.Saray’daki yüksek performansı menajerleri harekete geçirdi

    CİMBOM'UN sezon başında yeni transferler için ödediği 40 milyon euro bonservis bedeli çok tartışılmıştı. Ancak alınan oyuncular sergiledikleri performansla kısa sürede kalitelerini kanıtlarken, menajerler de kapıyı aşındırmaya başladı. İşte futbolcular ve peşlerindeki takımlar... Gomis: 7 maçta 7 gol atan Fransız forvet, Çin kulüplerinin gözdesi.

    Feghouli 'YE RENNES
    YOUNES Belhanda: Fransa'dan teklifler var. N'Diaye: Newcastle ve West Ham'ın takibinde. Maicon: Premier Lig için çalışan scoutlar tarafından izleniyor. Fernando: Flamengo ve Sao Paulo teklif yapmaya hazırlanıyorlar. Sofiane Feghouli: Rennes istiyor. Mariano: Onun da Brezilya'dan teklifler aldığı belirtiliyor.

    27 yaşındaki Feghouli son iki maçta attığı 2 golle klasını gösterdi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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