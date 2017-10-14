Sıraya girdiler
Gomis, Belhanda, Feghouli, Ndiaye, Maicon ve Fernando’nun G.Saray’daki yüksek performansı menajerleri harekete geçirdi
Feghouli 'YE RENNES
YOUNES Belhanda: Fransa'dan teklifler var. N'Diaye: Newcastle ve West Ham'ın takibinde. Maicon: Premier Lig için çalışan scoutlar tarafından izleniyor. Fernando: Flamengo ve Sao Paulo teklif yapmaya hazırlanıyorlar. Sofiane Feghouli: Rennes istiyor. Mariano: Onun da Brezilya'dan teklifler aldığı belirtiliyor.
27 yaşındaki Feghouli son iki maçta attığı 2 golle klasını gösterdi.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
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