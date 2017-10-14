 Galatasaray çok Mutlu! – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Galatasaray çok Mutlu!

    Galatasaray çok Mutlu!
    G.SARAY, Altınordu'nun 17 yaşındaki genç yıldızı Mutlu Aksu Doğan'ı transfer etti. Bu transfer için Altınordu Kulübü'ne bir bedel ödenmezken, başka bir takıma satılması halinde bonservisin yarısını İzmir ekibi alacak. Mevkisi 10 numara olan Mutlu, G.Saray U21 takımında forma giyecek; A takımla da idmanlara çıkacak.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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