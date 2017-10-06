GALATASARAY'IN MAÇI İPTAL OLDU
Galatasaray'ın TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor ile oynayacağı hazırlık maçı Karadeniz ekibinin Hikmet Karaman'la yollarını ayırmasından ötürü iptal oldu.
Galatasaray'ın milli arada yarın hazırlık maçı yapmayı düşündüğü Çaykur Rizespor karşılaşması iptal oldu. Karadeniz ekibinde Hikmet Karaman'la yolların ayrılmasının ardından maça gelinemeyeceği sarı-kırmızılı kulübe bildirildi. Galatasaray hazırlık maçının iptal olması üzerine U-21 takımıyla yarın oynayacak.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:20
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İŞTE GIULIANO’NUN ASIL SORUNU
Toplam 14
Yorum
Whisperer Alex, kariyerinin en muhteşem sezonunu Aykut Kocaman yönetiminde yaşadı. En yüksek gol ve asist rakamlarına ulaştığı sezon o sezondu..
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ABDÜLKADİR'E İKİ DEV TALİP
Toplam 6
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ibrahim halil eğer hakikaten böyle bir teklif varsa. hemen gitsin. yoksa burda paslanır gider.
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LUCESCU'DAN İKİ İSME KESİK
Toplam 14
Yorum
Hüseyin Büyükbayram Lucescu Yenilmek için kadro oluşturmuş,ilk onbirde H,Ali Kaldırım,M,Ekici,Mevlüt,,TS Olcay, kesin oynatması gerekirdi kadroda Yok,
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