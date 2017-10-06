GALATASARAY'IN MAÇI İPTAL OLDU

Galatasaray'ın milli arada yarın hazırlık maçı yapmayı düşündüğü Çaykur Rizespor karşılaşması iptal oldu. Karadeniz ekibinde Hikmet Karaman'la yolların ayrılmasının ardından maça gelinemeyeceği sarı-kırmızılı kulübe bildirildi. Galatasaray hazırlık maçının iptal olması üzerine U-21 takımıyla yarın oynayacak.