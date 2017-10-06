 GALATASARAY'IN MAÇI İPTAL OLDU – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    'IN MAÇI İPTAL OLDU

    GALATASARAY'IN MAÇI İPTAL OLDU

    'ın TFF 1. Lig ekibi ile oynayacağı hazırlık maçı Karadeniz ekibinin Hikmet Karaman'la yollarını ayırmasından ötürü iptal oldu.

    'ın milli arada yarın hazırlık maçı yapmayı düşündüğü karşılaşması iptal oldu. Karadeniz ekibinde Hikmet Karaman'la yolların ayrılmasının ardından maça gelinemeyeceği sarı-kırmızılı kulübe bildirildi. Galatasaray hazırlık maçının iptal olması üzerine U-21 takımıyla yarın oynayacak.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:20
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