G.SARAY'A DERBİ ÖNCESİ MÜJDE!

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübünün, 30.09.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"