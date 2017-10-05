G.SARAY'A DERBİ ÖNCESİ MÜJDE!
Galatasaray'a sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi iyi haber geldi. Karabükspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen sarı-kırmızılı takımın cezası açıklandı. Galatasaray'a sadece 30.000 TL'lik para cezası verildi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübünün, 30.09.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:01
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Lens'in durumu Töre'ye bağlı
Toplam 10
Yorum
44istanbul Takimda Lens ve Negredo iyi kullanilamiyor bence. Senol hoca bu oyunculara biraz daha özgüven ve sans verirse, cok katkilari olacagina inaniyorum. Medel de ayni.
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PFDK KARARINI AÇIKLADI!
Toplam 2
Yorum
ismail girgin taraflı PFDK adama dokunsa bi cezayı hak etse
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İŞTE GIULIANO’NUN ASIL SORUNU
Toplam 3
Yorum
hakan Adamı yerinde oynatmasan olacağı budur. Aykut yarışta atını dizginleyen jokey gibidir. Ne yaptığını bilmeyen iyi oynayanları da bitiren hoca
G.SARAY'A DERBİ ÖNCESİ MÜJDE! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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