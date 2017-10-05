 G.SARAY'A DERBİ ÖNCESİ MÜJDE! – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    G.SARAY'A DERBİ ÖNCESİ MÜJDE!

    G.SARAY'A DERBİ ÖNCESİ MÜJDE!

    Galatasaray'a sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi iyi haber geldi. Karabükspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen sarı-kırmızılı takımın cezası açıklandı. Galatasaray'a sadece 30.000 TL'lik para cezası verildi.

    TFF'den yapılan açıklama şöyle:

    "GALATASARAY A.Ş. Kulübünün, 30.09.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:01
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