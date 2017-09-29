SELÇUK AS TAKIMDA!

Kulüp idmandan fotoğraf paylaştı, tepkiler gecikmedi

Tudor, Tolga'nın sakatlanmasının ardından yerine hangi ismi oynatacağı konusunda kararsızlık yaşıyor. Taraftar ve yorumcuların büyük kısmı Feghouli'nin 11'de oynatılmasını beklese de Hırvat hocanın, Tolga'nın yerine Selçuk'u ilk 11'e eklemeye hazırlandığı ortaya çıktı. Dün kulübün dağıttığı fotoğraflarda Selçuk'un as takımda oynattığı görülürken bu paylaşımın ardından Twitter'da tepkiler de gecikmedi.



