KİM 1.?
Isınma hareketleriyle başlayan ve orta ve şut çalışmasıyla devam eden dünkü idmanda taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı. Oyuncuların oldukça keyifli olduğu gözlendi.
Taraftarların paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle:
* Bu birliktelik bizi şampiyon yapacak.
* Kuşlar birbirini yesin, bizim keyfimiz yerinde...
* Allahımm ne güzel bi +Galatasaray...
* Selçuk bile mutlu...
* Sen mutlu, biz mutlu...
* Yıllar sonra takım idmanlarda gülüyor.
* Ya sizin ben gülüşünüze eğlenmenize kurban olayım be...
?* Gomis'in yanındaki Japon kim?
*Geride kalan ilk 6 haftada aldığı başarılı sonuçlarla liderliğie oturan Galatasaray, tüm istatistiklrde de neredeyse birinci sırada...
*Sarı-Kırmızılılar ayrca ceza alanın da topla oynamada (20.5), toplam şutta (13.5), isabetli şutta(6.8) ikinci sırada.
*En ilgi çekicisi ise G.Saray kendisine yapılan (12.8) faulde 14. yaptığı (15.5) faulde ise 7. basamakta...
*Topla oyunda (697.7), topa sahip olmada (hüzde 59,4) pasla oyunda (yüzde77.8), ceza alanına topta (20.5) ve ofsaytta (3) en tepede...
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 15
Yorum
Miyane Kısmetimiz varmış son gün Janssen transfer oldu, sisteme cuk diye oturdu. Yoksa bu sene de Fernandao ile cırmalayacaktık, umut var, seneye?
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 67
Yorum
trakyalı bak federasyon başkanınız şenol güneşi kuerajmayı yine kayırdı cezalar fenere bjk 15 bin fenere 200 şenol hep sövsün
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Felipe Melo mu Fernando mu?
Toplam 10
Yorum
Nuri Şahin Meloyu çok sevdik, Fernandoyu da seviyoruz. İkisini kıyaslamak gereksiz.
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