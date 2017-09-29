 KİM 1.? – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    KİM 1.?

    KİM 1.?

    Isınma hareketleriyle başlayan ve orta ve şut çalışmasıyla devam eden dünkü idmanda taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı. Oyuncuların oldukça keyifli olduğu gözlendi.

    Galatasaraylı oyuncuların idmanlardaki neşeli halleri taraftarları da coşturdu. Sarı-kırmızılı kulübün, Twitter'dan paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni alırken altına da birçok yorum yazıldı. Takımdaki arkadaşlık ortamının üst düzey olduğuna işaret eden taraftarlar, "Aman nazar değmesin" derken Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de sataşmayı ihmal etmedi.

    Taraftarların paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle:
    * Bu birliktelik bizi şampiyon yapacak.
    * Kuşlar birbirini yesin, bizim keyfimiz yerinde...
    * Allahımm ne güzel bi +...
    * Selçuk bile mutlu...
    * Sen mutlu, biz mutlu...
    * Yıllar sonra takım idmanlarda gülüyor.
    * Ya sizin ben gülüşünüze eğlenmenize kurban olayım be...
    ?* Gomis'in yanındaki Japon kim?


    *Geride kalan ilk 6 haftada aldığı başarılı sonuçlarla liderliğie oturan Galatasaray, tüm istatistiklrde de neredeyse birinci sırada...
    *Sarı-Kırmızılılar ayrca ceza alanın da topla oynamada (20.5), toplam şutta (13.5), isabetli şutta(6.8) ikinci sırada.
    *En ilgi çekicisi ise G.Saray kendisine yapılan (12.8) faulde 14. yaptığı (15.5) faulde ise 7. basamakta...
    *Topla oyunda (697.7), topa sahip olmada (hüzde 59,4) pasla oyunda (yüzde77.8), ceza alanına topta (20.5) ve ofsaytta (3) en tepede...

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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