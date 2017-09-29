 Hırs küpü Eren – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Hırs küpü Eren

    Hırs küpü Eren
    GOMİS'in süper bir başlangıç yaptığı sezonda henüz forma giyemeyen Eren Derdiyok pes etmiyor. Galatasaray'ın golcüsü, idmanlarda teknik direktör Tudor'un istediklerini harfiyen yerine getiriyor. Her zaman göreve hazır olduğunu belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir zaman küsmem" diyor.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:27
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