Hırs küpü Eren

GOMİS'in süper bir başlangıç yaptığı sezonda henüz forma giyemeyen Eren Derdiyok pes etmiyor. Galatasaray'ın golcüsü, idmanlarda teknik direktör Tudor'un istediklerini harfiyen yerine getiriyor. Her zaman göreve hazır olduğunu belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir zaman küsmem" diyor.