 GALATASARAY’DAN TWITTER’A TEŞEKKÜR? – Fotomaç – 29 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’DAN TWITTER’A TEŞEKKÜR?

    GALATASARAY’DAN TWITTER’A TEŞEKKÜR?
    Sosyal medya hesabı Twitter'ın karakter sayısını 140'tan 280'e çıkarmasının ardından ilk teşekkür 'dan geldi. Sarı-kırmızılılar, resmi hesabından kazandığı kupaları yazıp, şu notu düştü: "Şampiyonluklarımızı sığdırmak için çok daha fazlasına ihtiyacımız var!"


    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    GALATASARAY’DAN TWITTER’A TEŞEKKÜR? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.