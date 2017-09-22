 Maske ile yola devam – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Maske ile yola devam

    Maske ile yola devam
    İlk maçında beğeni toplayan Latovlevici'nin maskesinden ne zaman kurtulacağı da belli oldu. Sağlık Kurulu, Rumen sol beke tam olarak iyileşmesi için 2 hafta daha bu şekilde sahaya çıkması gerektiğini söyledi.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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