 İşte Aslan'ın 9 sırrı – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    İşte Aslan'ın 9 sırrı

    İşte Aslan'ın 9 sırrı

    Ligin en golcü (13), en fazla başarılı pas (526.4) ve en fazlaa ra pasla asist (0.4) yapan takımı olan Cimbom, dripling (16) ve top çalmada (20.6) ise ikinci sırada yer alıyor

    Rakipleri 'ın sırrını çözmeye çalışıyor; Cimbom'un başarısının şifresi ise istatistiklerde yatıyor... 13 gol ile ligin en fazla gol atan takımı olan sarı-kırmızılılar ilk 5 haftada 526.4 ile ligin en fazla başarılı pas yapan takımı. Pas isabet oranı yüzde 84.9... 35 ile en fazla uzun top başarısını sağlayan Aslan, havadan oyunu mecbur kalmadıkça tercih etmiyor. Bu da onları maç başına 9.6 ile ligin en az hava topu kazanan takımı haline getiriyor.

    'İNCECİ' BİR TAKIM OLDU
    İgor Tudor'un öğrencileri ayrıca 0.4'le yine ligin en fazla ara pas asistini yapan ekibi durumunda. Maç başına 3.4 kez ofsaytta kalan ama yine de denemekten vazgeçmeyen Gomis ve arkadaşları, 20.6 ile ligin en fazla top çalan ikinci takımı. Maç başına 7.2'yle en fazla başarısız adam geçme denemesinde bulunan sarı-kırmızılılar, maç başına 16 ile de ligin en fazla dripling atan 2'nci takımı.

    EN İYİSİ FERNANDO
    Galatasaray'ın başarılı pas yüzdesini yukarı çeken isimlerin başında Fernando geliyor... Brezilyalı ön libero geride kalan 5 haftada toplam 384 pas yaparken, yüzde 78.2'lik başarı oranı yakaladı. 112 top karşılayan ve maç başına 22.8 karşılama yapan Fernando'nun olumlu pas sayısı ise 77.6.

    9 İSİMDEN SKORA KATKI
    Cimbom'un ideal 11'inden 9'u geride kalan 5 haftada skora katkı yaptı. 7, Tolga 4, Maicon ve Belhanda 1'er gol attı. Rodrigues 3, Gomis ve Belhanda 2'şer, Mariano, Linnes ve Serdar Aziz ise 1'er asist yaptılar. Fernando ve Ndiaye de skora destek vermeye başladığında Galatasaray'ı hücumda durdurmanın daha zor olacağı aşikar...
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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