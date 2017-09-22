İşte Aslan'ın 9 sırrı
Ligin en golcü (13), en fazla başarılı pas (526.4) ve en fazlaa ra pasla asist (0.4) yapan takımı olan Cimbom, dripling (16) ve top çalmada (20.6) ise ikinci sırada yer alıyor
'İNCECİ' BİR TAKIM OLDU
İgor Tudor'un öğrencileri ayrıca 0.4'le yine ligin en fazla ara pas asistini yapan ekibi durumunda. Maç başına 3.4 kez ofsaytta kalan ama yine de denemekten vazgeçmeyen Gomis ve arkadaşları, 20.6 ile ligin en fazla top çalan ikinci takımı. Maç başına 7.2'yle en fazla başarısız adam geçme denemesinde bulunan sarı-kırmızılılar, maç başına 16 ile de ligin en fazla dripling atan 2'nci takımı.
EN İYİSİ FERNANDO
Galatasaray'ın başarılı pas yüzdesini yukarı çeken isimlerin başında Fernando geliyor... Brezilyalı ön libero geride kalan 5 haftada toplam 384 pas yaparken, yüzde 78.2'lik başarı oranı yakaladı. 112 top karşılayan ve maç başına 22.8 karşılama yapan Fernando'nun olumlu pas sayısı ise 77.6.
9 İSİMDEN SKORA KATKI
Cimbom'un ideal 11'inden 9'u geride kalan 5 haftada skora katkı yaptı. Gomis 7, Tolga 4, Maicon ve Belhanda 1'er gol attı. Rodrigues 3, Gomis ve Belhanda 2'şer, Mariano, Linnes ve Serdar Aziz ise 1'er asist yaptılar. Fernando ve Ndiaye de skora destek vermeye başladığında Galatasaray'ı hücumda durdurmanın daha zor olacağı aşikar...
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:14
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
İşte Aslan'ın 9 sırrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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