Bir Jardel, bir de Gomis!
Bafetimbi Gomis, 4 haftada 5 gol attı, adını Galatasaray tarihine yazdırdı.
AVRUPA'DA İLK 3 SIRADA
Gollerin yanında 2 asist de üreten Bafetimbi Gomis bu alanda Avrupa'nın da ilk 3 sırasında yer aldı. Avrupa'nın üst düzey 5 ligindeki en formda ismi 9 gol katkısıyla PSG'den Cavani... Uruguaylı yıldızı, 8 gol katkısıyla takım arkadaşı Neymar takip ediyor. Üçüncü sırada ise Galatasaray'dan Gomis ve Monaco'dan Radamel Falcao (7) yer alıyor.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:46
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Bir Jardel, bir de Gomis! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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