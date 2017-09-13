 Bir Jardel, bir de Gomis! – Fotomaç – 13 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bir Jardel, bir de Gomis!

    Bir Jardel, bir de Gomis!

    , 4 haftada 5 gol attı, adını tarihine yazdırdı.

    Antalyaspor'u da boş geçmeyen attığı gollerle adının tarihine altın harflerle geçmesini sağladı. Fransız yıldız, Mario Jardel'den sonra Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ilk 4 haftada en az 5 gol atan ilk yabancı futbolcu oldu. Jardel 1 sene kaldığı Galatasaray'da 2000-2001 sezonunda ilk 4 Süper Lig maçında 7 gol (5'i Erzurumspor'a) atmıştı. Galatasaray'ın eski golcülerinden Ümit Karan ise yerli oyuncu olarak 2005- 2006 sezonun 4 haftada 5 gol atmayı başarmıştı. Geçen sezon Eren Derdiyok ise 4 haftada 4 gol atarak iyi bir ivme göstermişti.

    AVRUPA'DA İLK 3 SIRADA
    Gollerin yanında 2 asist de üreten Bafetimbi Gomis bu alanda Avrupa'nın da ilk 3 sırasında yer aldı. Avrupa'nın üst düzey 5 ligindeki en formda ismi 9 gol katkısıyla PSG'den Cavani... Uruguaylı yıldızı, 8 gol katkısıyla takım arkadaşı Neymar takip ediyor. Üçüncü sırada ise Galatasaray'dan Gomis ve Monaco'dan Radamel Falcao (7) yer alıyor.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bir Jardel, bir de Gomis! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.