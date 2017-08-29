 Yeniden aday – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yeniden aday

    Yeniden aday
    Galatasaray Eski Sporcular Derneği, kongresini 23 Eylül'de gerçekleştirecek. 16 Ağustos'da düzenlenen olağanüstü divan kurulu toplantısına damga vuran 'nun başkanlığı yeniden aday olduğu bildirildi. Yönetimin de Levent Nazifoğlu'nun karşısına rakip aday çıkarması bekleniyor.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeniden aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.