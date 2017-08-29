 Transferi rafa kalktı – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Transferi rafa kalktı

    Transferi rafa kalktı

    G.Saray, yıllık 1.3 milyon euro'ya prensip anlaşmasına vardığı 'u, Kayseri'den gelen bilgi üzerine gündeminden çıkardı.

    Kayserispor, G.Saray'a, Brezilya'lının alacaklarının ödendiğini ve futbolcunun hatalı fesih yaptığı bilgisini iletti. Ve G.Saray da riske girmemek adına 'u gündeminden çıkardı. Sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılmak isteyen Sinan Gümüş'ün yerini doldurmak için Welliton'u transfer etmeyi planlıyordu.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:33
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