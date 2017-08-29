Sözleşmeyi geri çevirdi
Igor Tudor, yönetimden gelen “Sezon sonu bitecek olan sözleşmeni yenileyelim” teklifini “Daha sonra görüşelim” diyerek geri çevirdi.
TARAFTARLARA KIRGIN
Bu sezon sözleşmesi bitecek olan Tudor'un geçen sezon sonundaki büyük tepkiler nedeniyle kırgın olduğu belirtiliyor.
VİTES YÜKSELTECEGİZ
G.Saray, Süper Lig'in ilk 3 haftasını 3 galibiyetle kapatırken, teknik direktör Igor Tudor vites yükselteceklerini ifade etti. Sportif Direktör Cenk Ergün ile bir araya gelen genç çalıştırıcı, yeni transferler Badou Ndiaye ve Fernando için heyecan yaratan sözler sarf etti. Ligde üçte üç yapan takıma, salı akşamına kadar izin veren Tudor, tatile çıkmadan önce Ergün ile yaptığı görüşmede, Galatasaray'da daha üst düzey bir futbol ortaya koyacağını belirtip önemli noktaya dikkat çekti.
ORTA SAHA COŞACAK
Tudor, "Ndiaye ve Fernando kampa geç katıldı. Milli arada fizik kondisyon durumları yüzde 100'e geldiğinde orta saha hattında daha güçlü bir Galatasaray olacak ve vites artıracağız" ifadelerini kullandı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:18
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
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