 Komisyonu kurtardı – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Komisyonu kurtardı

    Komisyonu kurtardı

    Tolga’nın menajerinin, “Başarılı olmazsa komisyon vermeyin” dediği ortaya çıktı.

    Süper Lig'de geride kalan 3 haftada 4 gol atarak üst düzey bir performans sergileyen ve mücadeleci futbolu ile öne çıkan , menajerini de mutlu etti. Galatasaray'a geçen yıl transferi esnasında "Tolga'dan memnun kalmazsanız bana menajerlik komisyonu vermeyin" çıkışında bulunarak oyuncusuna güvenen temsilci Kadir Özdoğan haklı çıkmanın sevincini yaşadı. Sivasspor maçı sonrasında Sportif Direktör Cenk Ergün ve yöneticilerle esprili bir diyalog yaşayan menajer Özdoğan, "Ben size söylemiştim. Tolga Ciğerci, bu performansının da üzerine çıkacak ve daha üst düzey bir futbol sergileyecek. Biraz daha zamana ihtiyacı var" diye konuştu.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:27
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