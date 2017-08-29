G.Saray’ı seçti!

yolunda... Yıldız oyuncunun önünde iki seçenek var. Bunlardan birincisi ya Galatasaray'a gelmek ya da kadroya giremeyen oyuncuların forma giydiğigiderek 2. Lig'de oynamak. Çünkü milli takımın kaptanına İngiltere'den beklediği teklif gelmedi.de yüksek bonservis bedeli nedeniyle almak istemedi.taraftarları heyecanlandıracak iddia İspanya'dangeldi. İspanyollar, Arda Turan'ın Türk Milli Takımı'nınoynayacağı maçın ardından Galatasaray'a imza atacağını duyurdu.Alt ligde mücadele ederek gözden düşmek istemeyen Arda'nın,vemaçlarına kaptan olarak çıkacağı ardından da Florya'da görkemli bir törenle imza atacağı ifade edildi., Barcelona ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu bir yıllığına kiralayacak.Arda Turan'ın Galatasaray'a transferinin "Yuvana hoşgeldin büyük kaptan" şeklinde duyurulacağı iddia edildi. Kaptanlığın hiç düşünülmeden Arda'ya verileceği hatta Selçuk İnan'la da bu konunun konuşulduğu ve tecrübeli oyuncunun da "Benden daha eski Galatasaraylı" diyerek bandı vermeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında...Sportif Direktör Cenk Ergün, Sivas maçının ardından transfer ve en önemlisi Arda Turan'la ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Turan konusu tamamen kapanmadı. Bana da sözü var. Bir gün mutlaka Galatasaray'ın formasını giyecek. Ama biz daha çabuk olmasını istiyoruz. Onun da beklentileri var" demişti.