 G.Saray’ı seçti! – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    G.Saray’ı seçti!

    G.Saray’ı seçti!

    Beklediği teklifleri alamadı. Barcelona’nın B takımına gönderilme durumu olan yıldız oyuncunun, milli maçların ardından Galatasaray’la sözleşme imzalayacağı belirtildi.

    , Galatasaray yolunda... Yıldız oyuncunun önünde iki seçenek var. Bunlardan birincisi ya Galatasaray'a gelmek ya da kadroya giremeyen oyuncuların forma giydiği Barcelona'nın B takımına giderek 2. Lig'de oynamak. Çünkü milli takımın kaptanına İngiltere'den beklediği teklif gelmedi. Atletico Madrid de yüksek bonservis bedeli nedeniyle almak istemedi. Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak iddia İspanya'dan Cadena Ser Radyosu'ndan geldi. İspanyollar, Arda Turan'ın Türk Milli Takımı'nın Hırvatistan'la oynayacağı maçın ardından Galatasaray'a imza atacağını duyurdu.

    GÖZDEN DÜŞECEK
    Alt ligde mücadele ederek gözden düşmek istemeyen Arda'nın, Ukrayna ve Hırvatistan maçlarına kaptan olarak çıkacağı ardından da Florya'da görkemli bir törenle imza atacağı ifade edildi. Galatasaray, Barcelona ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu bir yıllığına kiralayacak.

    KAPTANLIK ARDA'YA GEÇECEK
    Arda Turan'ın Galatasaray'a transferinin "Yuvana hoşgeldin büyük kaptan" şeklinde duyurulacağı iddia edildi. Kaptanlığın hiç düşünülmeden Arda'ya verileceği hatta Selçuk İnan'la da bu konunun konuşulduğu ve tecrübeli oyuncunun da "Benden daha eski Galatasaraylı" diyerek bandı vermeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında...

    BİR AN ÖNCE GELECEK
    Sportif Direktör Cenk Ergün, Sivas maçının ardından transfer ve en önemlisi Arda Turan'la ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Turan konusu tamamen kapanmadı. Bana da sözü var. Bir gün mutlaka Galatasaray'ın formasını giyecek. Ama biz daha çabuk olmasını istiyoruz. Onun da beklentileri var" demişti.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:16
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