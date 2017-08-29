G.Saray’ı seçti!
Beklediği teklifleri alamadı. Barcelona’nın B takımına gönderilme durumu olan yıldız oyuncunun, milli maçların ardından Galatasaray’la sözleşme imzalayacağı belirtildi.
GÖZDEN DÜŞECEK
Alt ligde mücadele ederek gözden düşmek istemeyen Arda'nın, Ukrayna ve Hırvatistan maçlarına kaptan olarak çıkacağı ardından da Florya'da görkemli bir törenle imza atacağı ifade edildi. Galatasaray, Barcelona ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu bir yıllığına kiralayacak.
KAPTANLIK ARDA'YA GEÇECEK
Arda Turan'ın Galatasaray'a transferinin "Yuvana hoşgeldin büyük kaptan" şeklinde duyurulacağı iddia edildi. Kaptanlığın hiç düşünülmeden Arda'ya verileceği hatta Selçuk İnan'la da bu konunun konuşulduğu ve tecrübeli oyuncunun da "Benden daha eski Galatasaraylı" diyerek bandı vermeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında...
BİR AN ÖNCE GELECEK
Sportif Direktör Cenk Ergün, Sivas maçının ardından transfer ve en önemlisi Arda Turan'la ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Turan konusu tamamen kapanmadı. Bana da sözü var. Bir gün mutlaka Galatasaray'ın formasını giyecek. Ama biz daha çabuk olmasını istiyoruz. Onun da beklentileri var" demişti.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:16
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
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