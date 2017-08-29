 Benfica hazır – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    hazır

    Benfica hazır
    Galatasaray'a için beklediği müjde İngiltere'den geldi. , beklediği verimi alamadığı Perulu sağ açığı Andre Carillo'yu Premier Lig ekiplerinden Watford'a gönderdi. Benfica'nın oluşan boşluğu, Galatasaray ile anlaşmasının ardından Sinan Gümüş ile dolduracağı iddia edildi.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:30
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