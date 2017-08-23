Juve'nin yıldızı G.Saray'da!
Yönetimin ısrarlı tavrı sonuç verdi. Spinazzola’yı kadrosuna katmak üzere olan Juve, Ganalı yıldızın, G.Saray’a gitmesine onay verdi. Hafta sonuna kadar transfer bitecek.
1 MİLYON EURO FARK KALDI
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Asamoah için Galatasaray son olarak 7 milyon euro teklif etmişti. Juve'nin de sıkı pazarlıklar sonucunda 10 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya kadar düştüğü bilgisi gelirken tarafların ortak noktada buluşması ve 28 yaşındaki oyuncunun, bu hafta sonunda İstanbul'da olması bekleniyor. Taraftarlar, Asamoah'ı da havaalanında görkemli bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor.
20 ASİST YAPTI
Juventus, Asamoah'ı 18 milyon euro'ya Udinese'den transfer etmişti. 130 maçta siyah-beyazlı formayı taşıyan Ganalı yıldız, 5 gol atıp, 20 de asist yaptı.azırlanıyor.
ÇOK YÖNLÜ
Şu an Transfermarket değeri 11 milyon euro olan Asamoah, sol bek, sol açık ve orta sahada merkezde forma giyebiliyor.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:02
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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