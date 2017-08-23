 Juve'nin yıldızı G.Saray'da! – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Juve'nin yıldızı G.Saray'da!

    Juve'nin yıldızı G.Saray'da!

    Yönetimin ısrarlı tavrı sonuç verdi. Spinazzola’yı kadrosuna katmak üzere olan Juve, Ganalı yıldızın, G.Saray’a gitmesine onay verdi. Hafta sonuna kadar transfer bitecek.

    önemli bir ismi daha kadrosuna katmak üzere... Sol bek alarak bu sezon ki transfer harekatına nokta koymak isteyen sarı-kırmızılı ekibin, Kwadwo Asamoah'ın transferini bitirme aşamasına getirdiği ve anlaşmanın kısa sürede açıklanacağı iddia edildi. Ganalı futbolcu ile çok önceden prensip anlaşmasına varan Cimbom, Juventus'tan da sonunda onay almayı başardı. Atalanta'da forma giyen Leonardo Spinazzola'nın transferinde sona gelen İtalyanların, 'ın gidişine onay verdiği bildirildi.

    1 MİLYON EURO FARK KALDI
    Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Asamoah için Galatasaray son olarak 7 milyon euro teklif etmişti. Juve'nin de sıkı pazarlıklar sonucunda 10 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya kadar düştüğü bilgisi gelirken tarafların ortak noktada buluşması ve 28 yaşındaki oyuncunun, bu hafta sonunda İstanbul'da olması bekleniyor. Taraftarlar, Asamoah'ı da havaalanında görkemli bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor.

    20 ASİST YAPTI
    Juventus, Asamoah'ı 18 milyon euro'ya Udinese'den transfer etmişti. 130 maçta siyah-beyazlı formayı taşıyan Ganalı yıldız, 5 gol atıp, 20 de asist yaptı.azırlanıyor.

    ÇOK YÖNLÜ
    Şu an Transfermarket değeri 11 milyon euro olan Asamoah, sol bek, sol açık ve orta sahada merkezde forma giyebiliyor.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:02
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