Acı tecrübe!
Geçen sezon milli takım kampında sakatlanan Sigthorsson’u oynatamadan gönderen Cimbom, West Ham’dan sakat gelen ve Eylül ayının ilk haftasında hazır olacak olan Feghouli'yi Cezayir Milli Takımı’nın maçlarına göndermeyecek.
Takım arkadaşlarının fizik olarak gerisinde olan Feghouli'ye özel idman programı hazırlandı. Cezayirli oyuncuya milli takımından 2 ve 5 Eylül'de oynanacak maçlar için davet gelecek. Ancak Feghouli, Sivasspor maçı kadrosuna alınmazsa sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takımı'na gitme ihtimali de ortadan kalkacak.
Geçen sezon yeni transferi Sigthorsson'u milli arada kaybeden Galatasaray'ın Feghouli için bu riske girmeyeceği ifade edilirken, Cezayirli yıldız 4. haftadaki Antalyaspor maçına saklanacak.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:05
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