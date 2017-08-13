Yılın transferi
Arda Turan için Barcelona ile görüşen sarı-kırmızılı ekip, Borussia Dortmund’lu yıldızın da peşine düştü. Fenerbahçe ve İnter'in de ilgilendiği Emre Mor için, satış opsiyonu ile birlikte 10 milyon euro önerildi.
DORTMUND FİKİR DEĞİŞTİRDİ
Alman ekibine 8+2 milyon euro teklif edildi. Alman ekibine, F.Bahçe'nin UEFA ile anlaşması da hatırlatıldı. Ezeli rakiplerinin gelecek sezon için önerdikleri 2 milyon euro'yu ödemelerinin zor olduğu hatırlatıldı. Emre'yi satmaya sıcak bakmasa da Dortmund'un, Galatasaray'ın teklifi karşısında fikir değiştirme aşamasına geldiği iddia edildi.
İNTER PES ETTİ
Galatasaray, Emre Mor için girişim başlatırken İnter, yıldız oyuncudan vazgeçme aşamasına geldi. İtalya'da yayınlanan La Gazzetta dello Sport, Emre Mor transferinin çıkmaza girdiğini oyuncunun ve menajerinin isteklerinin İnter'in sabrını zorladığını yazdı. Haberde, İnter'in Dortmund'la anlaşmasına rağmen oyuncu ve menajeriyle bir türlü ortak noktaya gelemediğini yazdı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:51
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
Yılın transferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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