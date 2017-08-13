 Yılın transferi – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Yılın transferi

    Yılın transferi

    Arda Turan için Barcelona ile görüşen sarı-kırmızılı ekip, Borussia ’lu yıldızın da peşine düştü. Fenerbahçe ve İnter'in de ilgilendiği için, satış opsiyonu ile birlikte 10 milyon euro önerildi.

    Transferde çılgınlar gibi para harcayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yılın çalımını atmak için harekete geçti. Barcelona'da forma giyen eski oyuncusu Arda Turan için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılı ekip, oradan cevap beklerken boş durmadı; Emre Mor'u da listesine dahil etti. Fenerbahçe ve İnter'in kiralama teklifi yaptığı Emre için Dortmund'un kapısı satın alma teklifi ile çalındı.

    DORTMUND FİKİR DEĞİŞTİRDİ
    Alman ekibine 8+2 milyon euro teklif edildi. Alman ekibine, F.Bahçe'nin UEFA ile anlaşması da hatırlatıldı. Ezeli rakiplerinin gelecek sezon için önerdikleri 2 milyon euro'yu ödemelerinin zor olduğu hatırlatıldı. Emre'yi satmaya sıcak bakmasa da Dortmund'un, Galatasaray'ın teklifi karşısında fikir değiştirme aşamasına geldiği iddia edildi.

    İNTER PES ETTİ
    , için girişim başlatırken İnter, yıldız oyuncudan vazgeçme aşamasına geldi. İtalya'da yayınlanan La Gazzetta dello Sport, Emre Mor transferinin çıkmaza girdiğini oyuncunun ve menajerinin isteklerinin İnter'in sabrını zorladığını yazdı. Haberde, İnter'in 'la anlaşmasına rağmen oyuncu ve menajeriyle bir türlü ortak noktaya gelemediğini yazdı.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:51
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