''Birlikte gelecekler''
Galatasaray'ın, Denayer için M. City'ye 3.5 milyon euro artı 1.5 milyon euro'luk opsiyon hakkıyla birlikte toplam 5 milyon euro'luk bir satın alma teklifi yaptığı iddia edildi.
GÖNLÜNÜ FETHETTİ
Feghouli'nin West Ham'dan alması gereken 2 milyon euro'luk imza parasını kimin ödeyeceği belli olsun Cezayirli, İstanbul'a gelecek... Bugün yarın sorunun çözülmesi bekleniyor. Aslında Gomis, Belhanda, Fernando gibi Feghouli'nin de ilk tercihi G.Saray... O da aslında milli takımından eski hocasının çalıştırdığı Rennes'e gitmek istiyordu. Fakat G.Saray, 3 milyon 350 bin euro artı bonuslar ve 4 yıllık anlaşma önerince kalbini kazandı.
4 AYRI MENAJERE ÖDEME
Feghouli'deki asıl sıkıntı ise menajer bolluğu. Cezayirlinin, FIFA hakları FDF isimli Alman menajerlik şirketinde... Bu menajerlik şirketinin Türkiye haklarının sahibi Hıdır Özen... Feghouli'nin şahsi menajeri Habib Antar... Galatasaray adına olaya son müdahil olan isimse Ahmet Bulut. Dolayısıyla G.Saray, Feghouli için 4 ayrı menajere para ödeyecek gibi görünüyor.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:26
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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