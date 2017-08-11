 ''Birlikte gelecekler'' – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    ''Birlikte gelecekler''

    ''Birlikte gelecekler''

    'ın, için M. City'ye 3.5 milyon euro artı 1.5 milyon euro'luk opsiyon hakkıyla birlikte toplam 5 milyon euro'luk bir satın alma teklifi yaptığı iddia edildi.

    City'nin vereceği cevap sonrasında Belçikalı stoperin ile İstanbul'a gelebileceği ifade edildi.

    GÖNLÜNÜ FETHETTİ
    Feghouli'nin West Ham'dan alması gereken 2 milyon euro'luk imza parasını kimin ödeyeceği belli olsun Cezayirli, İstanbul'a gelecek... Bugün yarın sorunun çözülmesi bekleniyor. Aslında Gomis, Belhanda, Fernando gibi Feghouli'nin de ilk tercihi G.Saray... O da aslında milli takımından eski hocasının çalıştırdığı Rennes'e gitmek istiyordu. Fakat G.Saray, 3 milyon 350 bin euro artı bonuslar ve 4 yıllık anlaşma önerince kalbini kazandı.

    4 AYRI MENAJERE ÖDEME
    Feghouli'deki asıl sıkıntı ise menajer bolluğu. Cezayirlinin, FIFA hakları FDF isimli Alman menajerlik şirketinde... Bu menajerlik şirketinin Türkiye haklarının sahibi Hıdır Özen... Feghouli'nin şahsi menajeri Habib Antar... adına olaya son müdahil olan isimse Ahmet Bulut. Dolayısıyla G.Saray, Feghouli için 4 ayrı menajere para ödeyecek gibi görünüyor.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:26
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