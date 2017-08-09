Selçuk kenara

Galatasaray'ın yoğun transfer operasyonu en çok Selçuk İnan'ı vuracak. 2 sezondur ıslıklanan tecrübeli kaptanın daha dinamik olan Fernando Reges veya Badou Ndiaye'yi kesmesi zor görünüyor. Artık 'hamle oyuncusuna' dönüşecek.