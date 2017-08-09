 Selçuk kenara – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Selçuk kenara

    Selçuk kenara
    Galatasaray'ın yoğun transfer operasyonu en çok Selçuk İnan'ı vuracak. 2 sezondur ıslıklanan tecrübeli kaptanın daha dinamik olan Fernando Reges veya Badou Ndiaye'yi kesmesi zor görünüyor. Artık 'hamle oyuncusuna' dönüşecek.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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